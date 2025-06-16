صواريخ تُطلق وآثار تبقى.. سر ظهور خطوط بيضاء وسحب مضيئة في سماء مصر

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن الأوضاع الجيوسياسية المشتعلة حول جمهورية مصر العربية سيكون لها تأثير مباشر وسلبي على البيئة والمناخ في المنطقة خلال الفترات المقبلة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: "نحن نعيش في محيط مشبع بالحروب والنزاعات، من صواريخ باليستية إلى قنابل ومدافع، وهذه الأدوات العسكرية تترك أثرًا بيئيًا مباشرًا على الغلاف الجوي".

وأوضح أن ما يشاهده المواطنون في سماء مصر، خاصة في الفجر أو قبله، من خطوط ضوئية أو سحب غريبة، هو نتيجة مباشرة لإطلاق الصواريخ واعتراضها في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وأضاف، أن هذه الظواهر ليست خيالات أو صور مفبركة، بل هي انفجارات حقيقية تقع خارج الغلاف الجوي، حيث تنطلق الصواريخ من اتجاه إيران نحو إسرائيل، وتُقابلها اعتراضات دفاعية تُحدث هذه الانفجارات التي نراها بأعيننا.

وشدد على أن هذه الانفجارات تترك أثرًا بيئيًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن بقايا الاحتراق، والغازات الناتجة عن التفجيرات في الجو، تساهم في تلوث الهواء وارتفاع نسب الجزيئات الضارة في الغلاف الجوي.

وتابع: "لا يمكن تجاهل أن مصر، برغم عدم مشاركتها في النزاع، تتأثر به بيئيًا، كونها ضمن المجال الجوي القريب من بؤر التوتر، وهو ما يعرض الغلاف الجوي المحلي لتغيرات متسارعة ومؤثرة".