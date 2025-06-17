بعد إرجاء إفتتاح المتحف الكبير.. هذا مكان عرض قناع توت عنخ آمون

أفادت إدارة المتحف المصرى بالتحرير ، أن في ضوء صدور قرار بارجاء إفتتاح المتحف المصرى الكبير للربع الأخير من العام الحالى 2025 ، بسبب أوضاع المنطقة ، سيستمر عرض القناع الذهبي الشهير للملك توت عنخ آمون ضمن سياق العرض بالمتحف.



يذكر أن سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية.



وقد جاء هذا القرار أيضاً انطلاقًا من المسؤلية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

وسيواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجاري.