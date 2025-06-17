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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصائب قوم عند قوم فوائد.. مطعم لبناني يفرض رسومًا على مشاهدة الصواريخ الإيرانية

كافيه لبنان
كافيه لبنان
يارا أمين

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لـفاتورة مطعم لبناني، تفرض رسوم  على العملاء الذين يجلسون في أماكن تطل على مكان عبور الصواريخ.

وقامت إدارة أحد المطاعم اللبنانية باستغلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية وجعلت منها فرصة مناسبة لتحسين الاستثمار، واستغلت موقع المطعم المطل على منطقة عبور الصواريخ الإيرانية، لفرض رسوم على العملاء الذين يترددون على المطعم.


وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، على تلك الفاتورة عبر موقع فيسبوك، على استغلال المطعم لتلك الظروف.

وتسبب المطعم الموجود في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، في حالة من الجدل بعد أن قرر فرض مبلغ مالي إضافي على الأشخاص مقابل الجلوس في التراس المطل على الجبهة، لمشاهدة إطلاق أو سقوط الصواريخ في ظل الأحداث العسكرية بين إيران وإسرائيل.

حيث قام المطعم اللبناني بفرض رسومًا إضافية مقابل الجلوس على طاولة تطل على عبور الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل،

 احتفال اللبنانيين بالصواريخ الإيرانية 


ومن ناحية أخرى وثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية، احتفالات مواطنين لبنانيين بالصواريخ الإيرانية على أنغام الموسيقى، وظهروا وهم يحتفلون على أضواء الصواريخ وصوت الموسيقى، بأحد الأماكن العامة، وتحديدًا بمنطقة كفر ياسين في لبنان، وذلك بعد قصف إيران لإسرائيل بالصواريخ.

مواقع التواصل الإجتماعي مطعم لبناني الصواريخ الحرب الإيرانية الإسرائيلية فيسبوك

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