شباب النواب توصي بالتزام محافظة الاسماعلية بتوفير قطعة أرض لإنشاء نادي أبو خليفة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، التزام محافظة الإسماعيلية بتوفير مساحة مناسبة لإنشاء نادي أبو خليفة بدلا من المساحة السابقة للنادي والتي تم إزالتها من قبل المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن تخصيص قطعة أرض بديلة داخل نطاق أراضي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تقوم محافظة الإسماعيلية بردم الأرض وتهيئتها كما وعدت مسبقاً.

كما أوصت اللجنة باصدار خطاب موجه من وزارة الشباب والرياضة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالمساهمة المجتمعية في تحمل جزء من تكلفة المنشآت الخاصة بالنادي (سور – مبنى إداري – ملعب وغيرها من الأنشطة "



وخلال مناقشات طلب الإحاطة افاد اللواء دكتور حسن الحفناوي مدير عام المناطق الصناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس ردًا على موضوع طلب الإحاطة أنه سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1414 لسنة 2014 بتخصيص مساحة 44000 م2 بدون مقابل لمديرية الشباب والرياضة لإنشاء نادي أبو خليفة وذلك قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

، واضاف أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 في 10 أغسطس 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشمل المنطقة الصناعية القنطرة غرب، ثم صدر أمر إداري من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس رقم 50 لسنة 2020 وكذلك أمر إداري من محافظة الإسماعيلية رقم 496 لسنة 2021، وذلك لتنفيذ قرار رقم 330 لسنة 2015 بقيام محافظة الإسماعيلية بتنفيذ إجراءات تسليم المنطقة الصناعية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتي لم يكن من ضمن حدودها مساحة الأرض الخاصة بالنادي .

وأكد أن الهيئة ترى أنه لا يمكن تخصيص قطعة أرض داخل حدود المنطقة الصناعية لإنشاء نادي رياضي نظرًا لعدم ملائمة النشاط الخاص بالنوادي الرياضية بالمخطط التصميمي والأنشطة المستهدفة للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب سواء كانت صناعية أو لوجستية أو خدمية.

وشارك في الاجتماع كلا من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة والدكتور محمد عساف مدير عام الإنشاءات الشبابية، اللواء دكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، اللواء دكتور حسن الحفناوي مدير عام المناطق الصناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس.