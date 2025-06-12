رئيس شباب النواب يطمئن علي بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية

حرص الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الاطمئنان على بعثة النادي الاهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم ، المقامة بالولايات المتحده الامريكيه.

وأجرى النائب محمود حسين ، اتصالا بالمهندس خالد مرتجي ، رئيس بعثة النادي الاهلي ،للاطمئنان علي أوضاع الفريق قبل خوضه اولي لقاءاته أمام انتر ميامي الأمريكي ، في افتتاح البطولة ،مؤكدا دعم لجنة الشباب وجميع الشعب المصري ، للنادي الاهلي ممثل الدولة المصرية الوحيد في هذا المحفل العالمي ليسعد الجماهير المصرية بتحقيق نتائج إيجابية في تلك البطولة .



وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الرياضة المصرية ،تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،حيث حرصت القيادة السياسية علي تقديم كافة الدعم للرياضة والرياضين ،متمنيا التوفيق لجميع الفرق المصرية بتحقيق إنجازات كبيرة لرفعة الكرة والرياضة المصرية عالميا .



من جانبه وجه المهندس خالد مرتجي ، الشكر للنائب الدكتور محمود حسين، لاهتمامه وحرصه علي التواصل مع بعثة الأهلي ،والتأكيد علي وقوفه خلف الفريق حتي يصل لأبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية.