النقل تكشف تقدم أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة – العلمين – مطروح

نشرت وزارة النقل أحدث صور جوية لأعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)، والتي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات ضمن هذا المشروع العملاق الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بمصر.

الصور والمشاهد التي تم توثيقها ليست مجرد لقطات إنشائية، بل تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها المهندسون والعمال المصريون لإنجاز هذا الصرح الوطني، والذي يمثل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع الجارية تنفيذها حاليًا.

ويبلغ طول الخط الأول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة (منها 13 محطة للقطار السريع و8 محطات إقليمية)، بالإضافة إلى مركز تحكم وسيطرة رئيسي، ويخدم مناطق عمرانية وصناعية وسياحية تمتد من السخنة على البحر الأحمر حتى مطروح على البحر المتوسط.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع بالكامل من 3 خطوط بإجمالي طول 2000 كيلومتر، وتشمل 60 محطة و2 ورشة رئيسية و5 نقاط صيانة، ويضم أسطول التشغيل 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرارًا للبضائع.

وتُعد هذه الشبكة شرايين جديدة للتنمية، حيث تربط بين المناطق الصناعية وموانئ التصدير، والمناطق الزراعية الجديدة بمراكز الاستهلاك، وتدعم التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي، كما توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وإلى جانب ذلك، تساهم في تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط عبر الربط بين الموانئ البحرية والجافة، والمراكز اللوجستية، والمطارات، كما تدعم تنوع البرامج السياحية عبر ربط المقاصد التاريخية والثقافية بالشاطئية، لتُحدث نقلة غير مسبوقة في خدمات النقل والبنية التحتية والتنمية الشاملة في مصر.