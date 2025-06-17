أسامة كمال: الصراع الإيراني الإسرائيلي ليس مباراة كرة قدم.. والاستقرار نعمة كبيرة بمصر

علق الإعلامي أسامة كمال على التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الحرب بدأت بضربات إسرائيلية على إيران، وأن الكثيرين يتعاملون مع ما يحدث "وكأنه مباراة كرة قدم".



وأضاف كمال، خلال برنامج "مساء دى أم سى على قناة "dmc": "نحمد الله أننا نتابع ما يحدث عبر الأخبار والإنترنت، ولا نتابعها من بلكونات منازلنا، فنعمة الأمن والأمان والاستقرار نعمة كبيرة ومهمة".



وتابع كمال أن "وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية أدانوا هجمات إسرائيل ضد إيران، وشددوا على العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق نووي مع إيران".

كما ذكر أن رئيس وزراء قطر الأسبق حذر من مخاطر التصعيد العسكري بين البلدين، مشيرًا إلى أن "دول الخليج تدفع ثمنًا كبيرًا لهذا التصعيد"، ومطالبًا بالتحرك لوقفه.



ولفت كمال إلى وجود “250 ألف يهودي من أصول إيرانية وعلاقتهم بوطنهم الأم إيران مستمرة” مشيرا إلى أنهم يمثلون "3% من الكتلة السكانية في إسرائيل"، وأن "يهود إيران في إسرائيل جزء مهم من النسيج السكاني الإسرائيلي وبعضهم وصل لمناصب كبيرة في إسرائيل".

https://www.youtube.com/watch?si=F-2nHB59luFTC0S8&v=1qmNST43xo4&feature=youtu.be