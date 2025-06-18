لينوفو تطلق جهاز Tab One الاقتصادي .. سعر منخفض مقابل مواصفات محدودة

بينما لا يزال من الصعب التمييز بين أجهزة لينوفو اللوحية مثل Tab M8 Gen 4 وTab M9 وTab M11 وTab Plus، يبدو أن الشركة تستعد لزيادة هذا الالتباس بإطلاقها الرسمي لجهاز Lenovo Tab One.

يعمل هذا الطراز الجديد بنظام أندرويد وينتمي إلى الفئة الاقتصادية للغاية، وظهر مؤخرًا بهدوء في عدد من الأسواق الآسيوية، وبدأ بالوصول إلى الولايات المتحدة بسعر مغرٍ يبلغ 129.99 دولارًا فقط.

ورغم أن سعر Lenovo Tab الأساسي يبلغ عادةً حوالي 199.99 دولارًا، إلا أن عرضه المؤقت مقابل 159.99 دولارًا يجعله أقرب بكثير من Tab One من حيث السعر، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدوى شراء الجهاز الأرخص حاليًا.

شاشة أصغر وسعة تخزين أقل

يحمل Lenovo Tab One شاشة أصغر بقياس 8.7 بوصة من نوع IPS بدقة 800 × 1340 بكسل، وهي أقل جودة من شاشة Lenovo Tab الأكبر ذات قياس 10.1 بوصة.

كما يقتصر Tab One على سعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، أي نصف ما يقدمه الجهاز الأعلى الذي يأتي بسعة 128 جيجابايت.

ومع ذلك، فإن كلا الجهازين يشتركان في ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت ومعالج MediaTek Helio G85 ثماني النوى.

كاميرا أمامية أضعف ودعم برمجي محدود

واحدة من أبرز نقاط الضعف في Tab One هي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 2 ميجابكسل فقط، مقابل 5 ميجابكسل في الجهاز الأكبر.

لكن العيب الأبرز يكمن في دعم البرمجيات السيئ، إذ يعمل Tab One مباشرةً بنظام أندرويد 14، إلا أن لينوفو تضمن له تحديثًا رئيسيًا واحدًا فقط، وهو أمر يعتبر غير مقبول حتى لأرخص الأجهزة في السوق في ظل المنافسة الحالية.

نقطتا قوة: السعر والبطارية

ورغم هذه القيود، يبقى هناك سببان وجيهان قد يدفعان البعض للتفكير في شراء الجهاز.

أولًا، سعره المنخفض 129.99 دولارًا، والذي يجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن جهاز لوحي أساسي.

ثانيًا، بطاريته ذات سعة 5100 مللي أمبير/ساعة مع دعم للشحن السريع بقوة 15 واط، وهي نفس المواصفات التي تقدمها النسخة الأكبر، ما قد يترجم إلى مدة تشغيل أطول نسبيًا بفضل الشاشة الأصغر ودقة العرض المنخفضة.

وفقًا للبيانات الرسمية، يستطيع Lenovo Tab One تشغيل فيديوهات YouTube لمدة تصل إلى 12.5 ساعة متواصلة وهي نتيجة ممتازة في فئته السعرية.

الخلاصة

رغم أن Lenovo Tab One يقدم أداءً مقبولًا وسعرًا مغريًا، إلا أن نقاط ضعفه خاصةً في الكاميرا والتحديثات البرمجية تجعله خيارًا قابلًا للنقاش.

وحتى في هذه الفئة الاقتصادية، قد تكون خصومات إضافية ضرورية لجعل هذا الجهاز استثمارًا منطقيًا في سوق التابلت المتشبع بالمنافسين.