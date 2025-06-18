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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور أبناء الصحفيين..إقبال متزايد على مسرح الطفل بقصر ثقافة الأنفوشي

قصر ثقافة الأنفوشي
قصر ثقافة الأنفوشي
أحمد بسيوني

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية عرضين مسرحيين ضمن فعاليات مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة التي تهدف إلى دعم الإبداع وتنمية الوعي لدى النشء، حيث شهدت العروض حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

جاء العرض الأول بعنوان “رحلة إلى مصنع الشيكولاتة”، الذي قدمه أطفال قصر ثقافة مصطفى كامل، والذي شهد إقبالاً كبيرًا وامتلاء المسرح عن آخره. حضر العرض عدد من أسر الصحفيين وأبنائهم من الإسكندرية، ضمن نشاط لجنة النشاط برئاسة الكاتب الصحفي خالد الأمير، وكيل النقابة، وبإشراف الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ورامي ياسين، سكرتير عام النقابة.

تدور أحداث العرض حول قصة “تشارلي ومصنع الشوكولاتة” للكاتب الإنجليزي روالد دال، حيث يناقش العرض عدة أهداف تربوية من خلال قصة الطفل الفقير “آدم”، الذي يعشق قراءة القصص لدرجة أنه يغوص في عالمها بخياله. ذات يوم، يقرأ قصة “مصنع الشوكولاتة”، ويظهر له بطلها الشهير “ونكا”، ويصبح صديقه المقرب. يقترح آدم على صديقه إعادة النظر في أحداث القصة القديمة، وتنطلق رحلة استكشاف التكنولوجيا الحديثة، إلا أن “ونكا” يندفع وينغمس في الإدمان، ما يهدد عالمه وشغفه الحقيقي بصناعة السعادة. يتدخل آدم لإنقاذ صديقه، في رسالة واضحة للأطفال حول أهمية الاستخدام الآمن والمتوازن للوسائل التكنولوجية.

أداء العرض: عبد الرحمن كمال، عادل محمد عادل، هنا إبراهيم، أيسل محمد، سما محمد صنقر، حلا إبراهيم، هنا علي، كادي أحمد، عمر والي، كارما كريم، تيم الشهابي، نيللي الشهابي، فيروز أبو عوف، رقية محمد، لارا ولانا تامر، سيلا محمد، وسدن محمد.
معالجة درامية وأشعار: محمد عبد الله أبو هدروس
ديكور: منة أبو الفتوح
استعراضات: مصطفى جابر
إضاءة: جاسر الفرن
موسيقى: مروان عمرو

أما العرض الثاني فكان بعنوان “بينوكيو”، الذي قدمه أطفال قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف وإخراج د. جمال ياقوت. استوحى العرض أحداثه من رواية “بينوكيو” للكاتب الإيطالي كارلو كولودي، وقدمت رؤية جديدة تعكس قضايا إنسانية معاصرة. تبدأ القصة بأسرة تعاني من الحرمان من الإنجاب، حيث يحلم الأب بأن يصبح أبًا رغم الظروف الصعبة. في لحظة يأس، يقرر الأب تحويل دمية خشبية صنعها بيديه إلى ابن له. تبدأ المغامرة حينما تتحول الدمية إلى طفل حقيقي، ذو أنف طويل، ويواجه الأب تحدياته في تلقين الطفل دروس الحياة. يواجه الطفل العديد من المواقف بسبب اعتياده على الكذب والتهرب من المسؤولية، ولكنه مع الوقت يتعلم قيمة الصدق والشجاعة والكرم، حتى تنتهي القصة بمفاجأة تكشف أن كل ما حدث كان حلمًا، فيقرر الأب مصارحة زوجته والاعتذار لها، واتخاذ قرار بتبني طفلين من دار الأيتام ليمنحهم عائلة حقيقية.

أداء العرض: محمد هاني، إسلام فايز، رضوى أحمد، إيناس غازي، وبمشاركة أكثر من 50 طفلًا وطفلة.
أشعار: د. محمد مخيمر
إضاءة: جاسر الفرن
ألحان: محمد مصطفى
مساعد مخرج: دايسي ميلاد، هدير أمين، ويوسف هاني
مخرج منفذ: محمد عبد القادر


 

الاسكندرية قصر ثقافة الانفوشي عروض مسرحية وزارة الثقافة مصنع الشيكولاته

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