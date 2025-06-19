أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تسجيل الانضمام لعضوية شعبة “المحررون الاقتصاديون” اعتبارًا من الأربعاء 18 يونيو وحتى الأربعاء 2 يوليو 2025، وذلك وفقًا لشروط العضوية المعتمدة.

شروط التقديم

ويُشترط للتقديم إحضار خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصص الصحفي في الملف الاقتصادي، إضافة إلى أرشيف حديث .

وقررت النقابة استكمال تسجيل الانضمام لعضوية رابطة “المحررون الفنيون” في الفترة من 18 وحتى 25 يونيو 2025، مع الالتزام بذات الشروط الخاصة بإثبات التخصص.

ومن المقرر أن تحدد النقابة لاحقًا موعد إجراء الانتخابات لكل من الشعبة والرابطة، على أن تُقدم الطلبات لإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني بمقر النقابة.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين بدء تحصيل رسوم القيد وسداد الاشتراكات السنوية، إلى جانب رسوم استخراج بطاقة العضوية للمقبولين الجدد في جدول “تحت التمرين”، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 يونيو وحتى الإثنين 23 يونيو 2025.