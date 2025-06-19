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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعرف الموعد الرسمي.. إعلان نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

يترقب الآلاف من الأسر والعائلات بمحافظة الغربية خلال الساعات القادمة نتيجة طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية لسنة 2025م، عقب اعتمادها رسميا من اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والتي قدمت من ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بالغربية، عقب انتهاء مراحل التصحيح بالكنترول.

جهود التربية والتعليم 

كما حددت مصادر بمديرية التربية والتعليم موعد ظهور النتيجة أوائل الأسبوع القادم خلال يومي السبت والأحد، وسيتم إعلانها رسميا عبر موقع مديرية التربية والتعليم بطنطا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025م 

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية.

 كما تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، انتظام أعمال تقدير الشهادة الإعدادية ومقار التقدير ولجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بإداراة غرب طنطا.

مراعاة الدقة والجودة 

وأكد وكيل الوزارة ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

مراعاة الدقة في التصحيح 

كما أكد وكيل الوزارة توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المقار، وغلق البوابات، وتواجد عامل النوباتيجية على بوابة المدرسة، واتباع جميع التعليمات التى تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المقر، متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم والتميز فى العمل.

نتيجة الشهادة الاعدادية طلاب وطالبات دعم الأسر والعائلات لسنة 2025م الشهادة الاعدادية محافظ الغربية

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