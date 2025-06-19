رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور عدد من الوزراء لبحث ضبط الأسعار والأسواق.

واجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بالمُحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف الوقوف على معدلات سير العمل بالمشروعات الجارية بمحافظة البحر الأحمر في عدة قطاعات خدمية وتنموية مهمة، وبحث مُتطلبات دفع العمل بها، للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أقرب وقت بما يخدم أهالي البحر الأحمر، ويُسهم في تعزيز القدرات التنموية للمحافظة في ضوء ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياحية وترفيهية واعدة.

واستهل محافظ البحر الأحمر الاجتماع باستعراض موقف قطاع مياه الشرب بالمُحافظة، موضحاً أنه يتم العمل على 3 محاور رئيسية في هذا القطاع، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للوزارات والجهات المعنية، لحل المشكلات التي ظهرت مؤخراً، حيث تم البدء في أعمال رفع كفاءة محطة اليُسر، وتم تكليف عدة شركات بإعداد الدراسة المطلوبة لزيادة إنتاجية المحطة لتصل إلى 80 ألف م3/يوم، حيث تصل انتاجيتها اليوم إلى نحو 55 ألف م3/يوم، هذا إلى جانب العمل على تنفيذ الربط بين محطة تحلية الجلالة وخط الكريمات للحصول على 50 ألف م3/يوم، وتتم متابعة الأعمال حالياً، كما تتولى شركة مياه الشرب بالقاهرة متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخط الكريمات، وذلك بالإضافة إلى دفع المُقدمات الخاصة بتنفيذ عددٍ من محطات تحلية المياه الجديدة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بمُتابعة كل هذه الأعمال أسبوعياً، بما يُسهم في حل مُشكلات المياه بالمحافظة بصورة جذرية، كما وجه بمتابعة التزام الفنادق بتشغيل محطات تحلية المياه الخاصة بها.