صرف صحي الإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول التعامل مع الأماكن المغلقة

نظّمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" دورة تدريبية متخصصة حول التعامل الآمن مع الأماكن المغلقة، وذلك بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تطوير كفاءة العاملين وتعزيز ثقافة السلامة داخل بيئة العمل.

دورة تدريبية متخصصة حول التعامل الآمن مع الأماكن المغلقة

أُقيمت الدورة تحت إشراف نخبة من مديري السلامة والصحة المهنية بشركة سيدبك، وشملت الجوانب النظرية والعملية لأحدث الممارسات والإجراءات الوقائية المتبعة دولياً في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع وعي العاملين وضمان سلامتهم أثناء أداء المهام ذات الطبيعة الخاصة.

حضور مكثف من جميع العاملين بالشركة

وشهدت فعاليات التدريب حضورًا مكثفًا من العاملين بالإدارات الفنية والتنفيذية بالشركة، وافتتح الدورة اللواء "محمود نافع" حيث رحّب بالحضور وأشاد بالتعاون البناء مع مديرية القوى العاملة وشركة سيدبك في تنظيم هذه الدورة المتخصصة.

السلامة والصحة المهنية على رأس الأولويات

وأكد “نافع” في كلمته على أن الشركة تضع السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها، وتحرص بشكل دائم على توفير برامج تدريبية متقدمة تضمن بيئة عمل آمنة، وتُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الاستدامة والوقاية من المخاطر.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة تدريبية متكاملة تنفذها الشركة بشكل دوري، بهدف تأهيل العاملين بأحدث المعايير، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة داخل مواقع العمل المختلفة.