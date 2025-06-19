انفجار ضخم يدمر صاروخ ستارشيب خلال اختبار في تكساس

انفجر الجزء العلوي من صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة سبيس إكس، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في حريق هائل خلال الاستعداد لإجراء اختبار مرتقب لمحركاته في منشأة "ستاربيس" التصنيعية التابعة للشركة على ساحل خليج تكساس، مما أدى إلى تدمير الصاروخ فيما يبدو أنه انتكاسة كبيرة للمركبة "سوبر هيفي-ستارشيب" التي يعتبرها إيلون ماسك أساسية لمستقبل الشركة.

ووفقًا لشبكة "سي بي أس" الأخبارية، أظهر مقطع فيديو من شركة "لاب بادري"، وهي شركة تراقب أنشطة سبيس إكس في قاعدة ستارشيب، انفجار المركبة فجأة في كرة نارية ضخمة بعد الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة، وذلك قبل 10 إلى 15 دقيقة من اختبار تشغيل المحرك المتوقع، مما أدى إلى تطاير حطام مشتعل في السماء الليلية من كرة نارية متصاعدة ابتلعت منصة الاختبار.

وأظهر الفيديو ما يبدو أنه انفجاران كبيران، الأول قُرب مقدمة الصاروخ، تلاه بعد لحظات انفجار ثاني تصاعدت منه ألسنة لهب وحطام من الجانب الأيسر للمركبة الفضائية. وقد اختفى منصة الاختبار داخل كرة نارية متصاعدة تشبه الانفجار القنابل، ارتفعت في سماء الليل.

وتم تزويد المركبة "ستارشيب" بشحنة كاملة من الأوكسجين السائل وجزء من شحنة الوقود الميثان عالي الطاقة عندما وقعت الانفجارات. وبعد مرور تسعين دقيقة على الانفجار الأول، بدا أن الحرائق لا تزال مشتعلة بشكل خارج عن السيطرة في ما يُعرف بموقع اختبار "ماسي"، حيث تُجرى عادة اختبارات التبريد الشديد والاختبارات الحية للمحركات.

وقالت شركة سبيس إكس في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة يوم الأربعاء 18 يونيو، واجهت مركبة ستارشيب، التي كانت تستعد للاختبار العاشر للطيران، خللًا كبيرًا أثناء وجودها على منصة اختبار في قاعدة ستاربيس".

وأضاف: "تم الحفاظ على منطقة أمان محيطة بالموقع طوال فترة العملية، وجميع الأفراد بخير وتم التأكد من سلامتهم. ويعمل فريقنا في قاعدة ستاربيس بنشاط لتأمين موقع الاختبار والمنطقة المحيطة المباشرة بالتنسيق مع المسؤولين المحليين".

وتابع البيان: "لا توجد أي مخاطر تهدد السكان في المجتمعات المحيطة، ونرجو من الأفراد عدم محاولة الاقتراب من المنطقة".