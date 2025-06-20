تجديد حبس لص سرقة العقارات تحت الإنشاء بالقطامية

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب “السحب والقص” بالقطامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب “السحب والقص” وبحوزته كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية “مجهولة المصدر”.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمحل سكنه.

وذلك إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.