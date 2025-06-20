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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

150 مليون جنيه.. الأهلي يفرط في مكاسب تاريخية بكأس العالم للأندية

زيزو لاعب النادي الأهلي
زيزو لاعب النادي الأهلي

تكبد الأهلي هزيمة مؤلمة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من درو المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس المجموعة، تغلب إنتر ميامي على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا رائعة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 54.

وكان الأهلي استهل مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل مع إنتر ميامي الأمريكي بدون أهداف، بينما تعادل بالميراس مع بوتافوجو بنفس النتيجة.

الأهلي يفرط في مكاسب تاريخية

ويبلغ ثمن كل انتصار في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2 مليون دولار، وثمن التعادل مليون دولار، فيما ستحصل الأندية المتأهلة للدور ثمن النهائي 7.5 مليون دولار، بينما التأهل للدور الربع النهائي 13.1 مليون دولار، والتأهل للدور النصف النهائي 21 مليون دولار، والتأهل للمباراة النهائية 30 مليون دولار على أن يضاف للبطل 40 مليون دولار.

بتعادله مع إنتر ميامي في الجولة الأولى وخسارته من بالميراس البرازيلي، يحصد الأهلي مليون دولار فقط من أصل 4 ملايين (فرط في 150 مليون جنيه مصري من أصل 200 تقريبًا).

ترتيب المجموعة الأولى:


1- بالميراس البرازيلي - 4 نقاط

2- إنتر ميامي الأمريكي - 4 نقاط

3- بورتو البرتغالي - نقطة

4- الأهلي المصري - نقطة

الأهلي بالميراس كأس العالم للأندية ميسي إنتر ميامي

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