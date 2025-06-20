تحويل المصابين بعقاري حدائق القبة إلى مستشفى الزيتون

يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة.

من جانبه، محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و٤ أدوار.

وتم استخراج مصابين اثنين منه وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون وجارى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض، كما تم اخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.