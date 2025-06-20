120 عملا فنيا بتقنيات متعددة في معرض لقصور الثقافة بالإسكندرية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية معرضا فنيا بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الفنون وتعزيز الإبداع.

افتتح المعرض د. منال يمني، مدير فرع ثقافة الإسكندرية، والفنانة مي أحمد، مسئول الفنون التشكيلية، بحضور لفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين.

ضم المعرض 120 عملا فنيا نتاج ورش الفنون التشكيلية والحرف البيئية، التي نفذت بكل من قصر ثقافة الشاطبي، بيت ثقافة رشدي، بيت ثقافة 26 يوليو، وقصر ثقافة الأنفوشي.

وتنوعت الأعمال المعروضة ما بين لوحات جسدت معالم مدينة الإسكندرية باستخدام ألوان الأكريليك والأكواريل والزيت، وأعمال بورتريه منفذة بالرصاص والفحم، بالإضافة إلى مناظر طبيعية بألوان الباستيل والحبر.

كما ضم لوحات خط عربي، وأخرى اعتمدت على تقنيات الضوء والظل، التنقيط، والتهشير.

أقيم المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ونفذ من خلال قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسكندرية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي.

واختتمت الفعاليات بتكريم أصحاب الأعمال الفنية المتميزة بمنحهم شهادات تقدير.