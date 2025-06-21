ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن طهران كانت على بُعد أسابيع أو أشهر فقط من تحقيق هذا الهدف، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

أوضح ترامب أن المهلة التي حددها لأسبوعين تهدف إلى «رؤية ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده»، مضيفًا أن إيران لا تريد التفاوض مع أوروبا، بل تفضل الحديث مع الولايات المتحدة.

وحول إمكانية وقف الغارات الإسرائيلية على إيران، أشار ترامب إلى أن الأمر بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، معتبرًا أن «إسرائيل تؤدي عملًا جيدًا»، بينما «إيران لا تبلي بلاءً حسنًا في هذا الصراع».

كما عبّر الرئيس الأمريكي عن تحفّظه في إصدار قرار نهائي بشأن إيران حاليًا، لكنه لم يستبعد إمكانية دعم وقف إطلاق نار بين طهران وتل أبيب.

وانتقد ترامب تقييمات بعض المؤسسات الأمنية الأمريكية، مشيرًا إلى أن مديرة الاستخبارات "مخطئة" بشأن عدم وجود أدلة على محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.

وعن الدور الأوروبي في الملف الإيراني، قال ترامب إن أوروبا لا تملك القدرة على المساعدة في هذا الملف، معلنًا أنه يمهل إيران أسبوعين كحد أقصى.