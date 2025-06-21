قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكري سعاد حسني وعبد الحليم حافظ .. جمعها الحب والموت ومدينة الضباب
علي جمعة يكشف علامات رضا الله على الإنسان | 4 دلائل واضحة
الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة وشبورة مائية اليوم السبت
جهود أفريقية لإقامة مدفوعات بالعملات المحلية تصطدم بهيمنة الدولار وضغوط ترامب
العربي للدراسات: إيران زعزعت استقرار إسرائيل والرد كان مفاجئًا وموجعًا
احذر فخ الإشاعات في موسم الامتحانات.. لا تجعل الوهم يهزّ تركيزك
العثور على جثة طبيب شهير مكبل بالأيدي داخل منزله بطنطا
مهيب عبد الهادي يثير غضب جماهير الأهلي بتعليق ساخر .. ماذا قال ؟
سعد سمير: تريزيجيه غاضب بسبب إهدار ركلة جزاء أمام إنتر ميامي
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على العاصمة الإيرانية طهران
بهدف البلايلي.. الترجي يهزم لوس أنجلوس ويحقق أول فوز عربي بمونديال الأندية
اندلاع حريق هائل في تل أبيب بعد رشقة صاروخية إيرانية | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن طهران كانت على بُعد أسابيع أو أشهر فقط من تحقيق هذا الهدف، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». 

أوضح ترامب أن المهلة التي حددها لأسبوعين تهدف إلى «رؤية ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده»، مضيفًا أن إيران لا تريد التفاوض مع أوروبا، بل تفضل الحديث مع الولايات المتحدة.

وحول إمكانية وقف الغارات الإسرائيلية على إيران، أشار ترامب إلى أن الأمر بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، معتبرًا أن «إسرائيل تؤدي عملًا جيدًا»، بينما «إيران لا تبلي بلاءً حسنًا في هذا الصراع».

كما عبّر الرئيس الأمريكي عن تحفّظه في إصدار قرار نهائي بشأن إيران حاليًا، لكنه لم يستبعد إمكانية دعم وقف إطلاق نار بين طهران وتل أبيب.

وانتقد ترامب تقييمات بعض المؤسسات الأمنية الأمريكية، مشيرًا إلى أن مديرة الاستخبارات "مخطئة" بشأن عدم وجود أدلة على محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.

وعن الدور الأوروبي في الملف الإيراني، قال ترامب إن أوروبا لا تملك القدرة على المساعدة في هذا الملف، معلنًا أنه يمهل إيران أسبوعين كحد أقصى.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح نووي القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026.. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

قانون الإيجار القديم

تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

الفنان سيد صادق و الإعلامية أوركيد سامي

سيد صادق: الفن قدملي كل حاجة و شغلي في التجارة هو الأمان | خاص

روبي

بفستان قصير.. روبي تلفت الأنظار عبر إنستجرام

فرقة الانشاد الديني

الأوبرا تحتفل بالعام الهجرى الجديد فى معهد الموسيقى العربية

بالصور

في ذكري سعاد حسني وعبد الحليم حافظ .. جمعها الحب والموت ومدينة الضباب

سعاد حسني وعبد الحليم حافظ
سعاد حسني وعبد الحليم حافظ
سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

احذر فخ الإشاعات في موسم الامتحانات.. لا تجعل الوهم يهزّ تركيزك

في كل عام، مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، وأثناء إجرائها تظهر الإشاعات كما تظهر الأسئلة في ورقة الامتحان!
في كل عام، مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، وأثناء إجرائها تظهر الإشاعات كما تظهر الأسئلة في ورقة الامتحان!
في كل عام، مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، وأثناء إجرائها تظهر الإشاعات كما تظهر الأسئلة في ورقة الامتحان!

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق
زينة تواسي المخرجة سارة وفيق
زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. احترم حرية الآخر

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد