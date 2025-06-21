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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الثلاثاء.. عرض "واخدلي بالك" بقصر ثقافة العريش ضمن المسرح التوعوي

مسرحية واخدلي بالك
مسرحية واخدلي بالك
أحمد البهى

يشهد قصر ثقافة العريش، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، انطلاق العرض المسرحي "واخدلي بالك"، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض المسرح التوعوي، في إطار برنامج وزارة الثقافة، ويستمر العرض حتى 30 يونيو الحالي.

العرض من تأليف وأشعار فاطمة موسى، إخراج أسعد الملكي، ألحان ياسر الشريف، توزيع موسيقي محمد الشوربجي، استعراضات حاتم محمد، ديكور وملابس آمال محمود، تنفيذ الملابس والأزياء محمد بيومي السخاوي، وتنفيذ الديكور حاتم إبراهيم وآمال محمود، الإضاءة تصميم محمود عمارة.

تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي داخل أحد المقاهي، حول انتشار الشائعات واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتناول تأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي المجتمع، من خلال شخصيات تمثل الواقع المصري بتفاصيله اليومية. ويختتم العرض برسالة توعوية تؤكد على خطورة حروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة رفع الوعي المجتمعي للتعامل معها.

يشارك في بطولة العرض كل من: محمد كمال، فارس عمارة، محمد عبد الشافي، محسن حلاوة، آمال محمود، حاتم محمد، يوسف عبد الرحمن، محمود الرشيدي، رانسي محمد، ريتال محمد، حبيبة عباس، جنة محمود، ونورهان سعيد.

يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

ويعد "المسرح التوعوي" أحد المبادرات الثقافية الهادفة التي تنفذها هيئة قصور الثقافة لمجابهة التطرف ونشر التنوير، وتعزيز الدور المجتمعي للفن المسرحي بأدوات فنية مبتكرة.

وينفذ المشروع في عشر محافظات مختلفة، من خلال عشرة مؤلفين مصريين قدموا نصوصا مسرحية جديدة خصيصا لهذا الغرض.

قصر ثقافة العريش واخدلي بالك المسرح التوعوي

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