أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 21-6-2025

ينشر موقع صدي البلد تفاصيل أسعار الخضروات اليوم السبت 21-6-2025.

وصل سعر الطماطم لـ 6.5 جنيها و البطاطس 8 جنيهات والبصل الأبيض 11.5 جنيها والبصل الأحمر 9 جنيهات و الكوسة نحو 9 جنيهات والجزر 8 جنيهات والفاصوليا 11 جنيه.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

سعر الباذنجان والفلفل

وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 5.5 جنيها و الباذنجان الرومي 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 9 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات والفلفل البلدي 5.5 جنيها والفلفل الألوان 10 جنيهات و الملوخية 7 جنيهات.

وسجل سعر الخيار 12 جنيه والبامية 30 جنيه والقلقاس 15 جنيه والثوم 60 جنيه واللفت 5 جنيهات والبنجر 8 جنيهات و ورق العنب نحو 50 جنيه و الكرنب 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيها و البروكلي 30 جنيها.