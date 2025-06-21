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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، ارتفاعًا في أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 21 يونيو 2025، مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة من الترقب في الأسواق.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4101 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 4785 جنيهًا.

أما عيار 24 فقد وصل إلى 5468 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38,280 جنيهًا.

عوامل تؤثر على الأسعار

يرجع ارتفاع الأسعارإلى تحركات في السوق العالمية وأسعار الأوقية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال المحلي على شراء الذهب مع اقتراب موسم المناسبات، ما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب في السوق أسعار الذهب اليوم أسعار الأوقية

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