ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، ارتفاعًا في أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 21 يونيو 2025، مقارنة بالأيام الماضية، وسط حالة من الترقب في الأسواق.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4101 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 4785 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025 أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 يونيو 2025

أما عيار 24 فقد وصل إلى 5468 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38,280 جنيهًا.

عوامل تؤثر على الأسعار

يرجع ارتفاع الأسعارإلى تحركات في السوق العالمية وأسعار الأوقية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال المحلي على شراء الذهب مع اقتراب موسم المناسبات، ما ساهم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ.