انطلاق الاختبارات الأولية لقيادات الإدارة المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2025/2026.

يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة التدريب في صفوف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات ،

19 برنامجا يحتاج لاختبارات تحديد مستوى

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، انه تم إدراج 19 برنامجًا تدريبيًا يتطلب اجتياز اختبار تحديد مستوى، بهدف رفع جودة المخرجات البشرية والفنية، ودعم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

و تم عقد لجان ميدانية بالمحافظات بإشراف نواب المحافظين لتنفيذ اختبارات تحريرية،و مقابلات شخصية.

البرامج المستهدفة تشمل

إعداد سكرتيري عموم ومساعديهم

رؤساء المراكز والمدن والأحياء

رؤساء الإدارات المركزية والمديرين العموم

تأهيل القيادات النسائية

إعداد الخبراء والاستشاريين في مجال التدريب

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،ان هذه الخطوة تأتي ضمن تحديث شامل لمنظومة التدريب في مركز سقارة، بما يواكب متطلبات العمل الحكومي الحديث.

واشارت الى ان وزارة التنمية المحلية تواصل الاستثمار في الكوادر البشرية من أجل تقديم خدمات محلية عالية الجودة للمواطنين.

واشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، والمشرف العام على مركز سقارة، نعمل باستراتيجية ترتكز على الانتقاء العلمي للكفاءات، ونسعى لتحقيق أعلى مردود تدريبي واقعي عبر برامج عملية وتطبيقية.