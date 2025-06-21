المشدد 15 عاما لعاملين لاستعراضهما القوة وإصابة شخص بعاهة مستديمة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المشدد 15 عاما لعاملين لاستعراضهما القوة وإصابة شخص بعاهة مستديمة إثر طلق نارى وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



وقد أحالت النيابة العامة المتهمين "احمد.م.ص" ۲۲ سنة - عامل - مقيم : ٥١ شارع أبو طالب - عزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، و"عصام.ا.م" ۱۸ سنة - عامل - مقيم : ۱۰ ارض الدكتور متفرع من شارع المجاري - عزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ٢٨٥٨٩ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٧.٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمان : استعرضا القوة ولوحا بالعنف واستعملاهما ضد المجني عليه ياسر علي وزير عبد الله وأهالي منطقته السكنية بأن توجها إلى مسكنه علي النحو المبين بالاتهام التالي واطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحة نارية محرزاها قاصدين إرهاب من حولهما معهدين لإتمام جريمتهما محل الاتهام التالي.



واستطرد أمر الإحالة انه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة جناية أخرى ألا وهي أنهما في ذات الزمان والمكان: ضربا عمداً المجنى عليه ياسر علي وزير عبد الله مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على التعدي عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحا نارياً فرد خرطوش تالي الوصف - فتوجها غلى أسفل شرفة منزله وصاحا فيه جهرا وباستبيان المجني عليه للأمر اطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحتهما فاحدثت غصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تمثلت في فقدانه لإبصار العين اليمني وقدرت نسبتها ب (٣٥%) فعلي النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول : حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " فردين خرطوش " على النحو المبين بالأوراق،حاز بغير ترخيص طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاحين التاريين مناط الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.



وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز سلاحين ناريين غير مششخنين فردين خرطوش وكان ممن لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدي وعشرين سنة ميلادية، كما حاز ذخيرة طلقات خرطوش مما تستخدم في السلاح الناري آنف البيان وكان ممن لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته أو إحرازه.