انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، عن انتهاء أعمال التصحيح لجميع المواد التي أدى الطلاب الامتحانات بها مؤخرا، فيما يتم العمل على قدم وساق في أعمال رصد وتجميع الدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لمادة اللغة الإنجليزية أمس، كما تم الانتهاء أيضا من تصحيح مواد الرياضيات والعلوم والحاسب الالى، ومن قبلهم تم الانتهاء من تصحيح مواد التربية الفنية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية .

وتابعت المديرية، أنه بذلك تكون جميع أوراق الإجابات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية قد انتهت، مشيرة إلى أنه بدءا من اليوم السبت والأحد ستجرى عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة للدرجات، ومن المتوقع إعلانها قريبا.

وأوضحت المديرية ، أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 من محافظ القليوبية وبعدها مباشرة سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثانى.