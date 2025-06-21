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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد والمشدد لـ 4 متهمين في قضايا مخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائقين وعاطل، والسجن المشدد 15 عام لعامل خردة، وتغريم كلا منهما مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وقد احالت النيابة العامة المتهمين:- "على أ م م" السن: ٣٦ سنة : بدون عمل - مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، و "ضياء ع ع ع" السن: ٢٤ سنة - يعمل سائق - مقيم كوبري الخلوة حرب عيسى البرادعة مركز القناطر الخيرية، و "على ع ع ع" السن : ١٥ سنة عامل خردة - مقيم الرشاح كوبري الخلوة البرادعة مركز القناطر الخيرية، و "تامر ع ع ع" السن: ٣٨ سنة سائق - مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٢٦٧٥٧ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم ٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الثالث طفلاً جاوز من العمر خمسة عشر عاماً ولم يجاوز ثمانية عشر عاماً حازوا جواهر مخدرة (هيروين، اندازول كاربوكساميد، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين، حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 

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