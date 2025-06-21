المشدد 15 سنة لسائق لاتجاره في الهيروين بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 سنة لسائق لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.



وقد أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ا.ف" - ٣٦ سنة - سائق - مقيم - حجازة - ٧ بحري مركز كوم اومبو - أسوان - في القضية رقم ۷۸۷۳ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (هيروين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.