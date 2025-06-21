أحمد حسن : لاعبو الأهلي كانوا في جولة حرة أمس بقرار من المدير الرياضي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن لاعبو الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر في الأهلي:لاعبو الأهلي كانوا في جولة حرة أمس بقرار من محمد يوسف المدير الرياضي وخوسيه ريبيرو المدير الفني.. ولا يوجد عقوبات ضد أي لاعب".

وقد أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، وطالبهم بالتركيز لتحقيق نتيجة جيدة أمام بورتو البرتغالي.

وخضعت المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء الأهلي وبالميراس البرازيلي، لمران استشفائي لتفادي الإجهاد.

فيما خاض باقي عناصر الفريق تدريبات قوية من أجل تجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا بشكل جيد للمباراة القادمة.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.