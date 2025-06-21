رغم التعاقد مع جارسيا.. برشلونة يقترب من تمديد عقد تشيزني

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي برشلونة من تمديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني، رغم التعاقد مع خوان جارسيا حارس إسبانيول.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن الاتفاق على التجديد تم بالفعل بشكل شفهي منذ عدة أسابيع، وتتم حاليًا مراجعة الوثائق النهائية لتوقيع العقد الجديد.

وأضافت أن تشيزني، الذي يقضي إجازته منذ قرابة شهر، أعطى الضوء الأخضر لتجديد عقده لموسمين إضافيين، وسط رضاه الكامل عن العرض المقدم من النادي الكتالوني، والذي جاء عقب دوره البارز في الفريق منذ إصابة مارك أندريه تير شتيجن أواخر سبتمبر الماضي.

يذكر أن خوان جارسيا قد وقع عقدا مع برشلونة حتى صيف 2031.