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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يواصل التألق في مونديال الأندية ويعادل رقم برشلونة التاريخي

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
إسلام مقلد

واصل بايرن ميونخ الألماني عروضه القوية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الثمين على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم فجر السبت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، ليحجز رسميًا مقعده في دور الـ16.

وكان العملاق البافاري قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كاسح على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10-0، في أكبر انتصار بالنسخة الحالية حتى الآن، ليصبح برصيد 6 نقاط من مباراتين، ضامنًا التأهل ومواصلًا سطوته على المستوى القاري والعالمي.

وبهذا الانتصار، رفع بايرن رصيده من الانتصارات المتتالية في كأس العالم للأندية إلى 6، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة الإسباني، كثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ البطولة، خلف ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ12 فوزًا متتاليًا.

ويستعد الفريق الألماني لمواجهة حاسمة أمام بنفيكا البرتغالي مساء الثلاثاء المقبل، في ختام دور المجموعات، لحسم صدارة المجموعة الثالثة، وسط تطلع بافاري لإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة وتأكيد طموحاته في التتويج باللقب العالمي.

وتُعد هذه المشاركة واحدة من أقوى نسخ مونديال الأندية، نظرًا لقوة الفرق المتأهلة وارتفاع مستوى التنافس، ما يجعل طريق اللقب محفوفًا بالتحديات، حتى أمام الكبار.

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