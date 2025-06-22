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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 9 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. الثلاثاء

محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية داعش الدلتا»
محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية داعش الدلتا»
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، الثلاثاء المقبل 24 يونيو 2025، مرافعة النيابة العامة في محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، وحتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها، وأنهم جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وجمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ".

وأوضحت التحقيقات أنهم استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق تليجرام لتجنب الرصد الأمني، وقاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم مأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر مرافعة النيابة العامة محاكمة 9 متهمين ولاية داعش الدلتا

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