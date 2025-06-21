مرموش ضد ربيعة.. موعد مباراة مانشستر سيتي والعين في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

يستعد فريق العين الإماراتي الذي يضم في صفوفه المصري رامي ربيعة لمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم المصري عمر مرموش، في لقاء يُقام فجر الإثنين المقبل على ملعب مرسيدس بنز، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

المواجهة تمثل اختبارًا صعبًا لبطل آسيا، خاصة بعد سقوطه في الجولة الأولى بخماسية نظيفة أمام يوفنتوس، فيما يدخل مانشستر سيتي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه على الوداد المغربي بهدفين دون رد.

موعد المباراة

اليوم: الإثنين 23 يونيو 2025

الساعة: 4:00 فجرًا بتوقيت مصر والسعودية - 5:00 فجرًا بتوقيت الإمارات

الملعب: مرسيدس بنز – أتلانتا، الولايات المتحدة

القنوات الناقلة

شبكة DAZN هي الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2025، وتعرض جميع المباريات مجانًا عبر منصاتها الرقمية بجودة عالية، وفق اتفاق رسمي مع الفيفا.

كيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق DAZN أو موقع الشبكة الرسمي بجودة SD دون الحاجة لاشتراك مدفوع.

موقف الفريقين في المجموعة:

مانشستر سيتي: 3 نقاط من فوز على الوداد (2-0)

العين: بدون نقاط بعد الخسارة من يوفنتوس (5-0)

يوفنتوس والوداد يلتقيان في الجولة نفسها

العين بحاجة إلى معجزة أمام حامل ثلاثية الموسم الماضي، حيث سيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تُبقي على آماله الضئيلة في المنافسة، بينما يسعى السيتي لحسم التأهل المبكر إلى ثمن النهائي، في ظل فارق الإمكانات والخبرة الواضح بين الفريقين.