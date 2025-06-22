قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: أمريكا استخدمت 6 قاذفات "بي-2" لقصف منشأة فوردو النووية بـ12 قنبلة خارقة
تقارير : أمريكا قصفت منشأة "فوردو" النووية الإيرانية بـ30 طن متفجرات
شاومينج لطلاب الثانوية العامة: صور الامتحان والمدرسين جاهزين للحل.. والتعليم تحذر
بدء امتحان اللغة العربية بلجان الثانوية العامة 2025
بعد ارتفاعه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو
هل ترك سجود السهو في الصلاة يُبطلها ؟.. الإفتاء تجيب
تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحانات اللغة العربية
آثار دمار واسع في حيفا جراء الصواريخ الإيرانية
تعليمات عاجلة للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بعدم التأخر في توزيع الأسئلة
وسط إجراءات مشددة.. توافد طلاب الثانوية العامة بالقليوبية لأداء امتحان اللغة العربية
بسبب حرب إيران.. هيئة الرقابة النووية تنظم ندوة للمواطنين حول النشاط الإشعاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شريف يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

محمد شريف
محمد شريف
باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد شريف نجم الأهلي السابق صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر شريف في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعه.

وكان قد كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد شريف، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "مفاجأة الموسم.. هلمح لانتقال محمد شريف للزمالك وابتسامة شريف تسعد الزملكاوية".

على الجانب الآخر، أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك حالة غضب من محمد شريف داخل نادي الزمالك؛ في ظل عدم حسم موقفه النهائي من الانضمام للأبيض، خاصة بعد ختام مسيرته مع نادي الخليج السعودي.

وقال، عبر برنامج “بلس 90” على شاشة قناة “النهار” الفضائية: “محمد شريف ما زال ينتظر مسئولي النادي الأهلي، وقد تكون هناك رغبة كبيرة في التعاقد معه”.

وأضاف: “الزمالك رفع عرضه المالي لـ محمد شريف مؤخرا أكثر من مرة؛ من أجل الحصول على توقيعه الرسمي”.

وأكمل: “هناك حالة غضب داخل الزمالك من تأخر اللاعب في حسم موقفه بعد نهاية مسيرته مع الخليج السعودي”.

محمد شريف الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2025

البلوجر لولا فاني

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. انطلاق مبادرة "مصر في عيونا".. وضبط 5 أطنان ألبان غير صالحة

جهود محافظة اسوان

أسوان في 24ساعة: مشروع تطوير طريق السادات.. وحملات لضبط الأسواق وترقب لنتيجة الإعدادية

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: حملات رقابية لمتابعة الأسواق.. واستقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

بالصور

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

إطلالة جذابة.. ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان جريء .. روبي تثير الجدل بظهور لافت

روبي
روبي
روبي

فيديو

شجون الهاجري في الحبس

كـوكـ.ـايين وماريجـ.ـوانا.. فنانة شهيرة يقبض عليها بمخــ.ــدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد