واقعة غريبة فى كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟

في واقعة غير معتادة فى كأس العالم للأندية أثارت اهتمام المتابعين، اضطر لاعبو بوروسيا دورتموند البدلاء إلى مشاهدة مباراة فريقهم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من داخل غرفة الملابس، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل ملعب "TQL" الأمريكي.

حرارة مفرطة تدفع بدلاء دورتموند لمتابعة المباراة من غرفة الملابس

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني على منصة "إكس" صورة تظهر اللاعبين وهم يتابعون الشوط الأول عبر شاشة في غرفة الملابس، معلقًا: “قام لاعبونا بذلك لتجنب أشعة الشمس الحارقة.. لم نر شيئًا كهذا من قبل، ولكن في ظل هذه الحرارة، يبدو الأمر منطقيًا تمامًا”.

الجولة الثانية في كأس العالم للأندية

وجرت المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة، وانتهت بفوز مثير لدورتموند بنتيجة 4-3 على صن داونز.

موجات حر شديد

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التحذيرات من موجات الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، حيث توقعت حملة "كرة القدم الخالية من الوقود الأحفوري" إقامة 10 مباريات الأسبوع المقبل في ظل ظروف مناخية خطيرة، مع إمكانية وصول درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

وتزداد المخاوف مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور كريس تايلر، المتخصص في فسيولوجيا الإجهاد الحراري من جامعة روهامبتون، إلى أن "اللاعبين بدأوا بالفعل يشعرون بوطأة الظروف القاسية التي قد تكون سائدة خلال البطولة المقبلة، لا سيما مع برمجة العديد من المباريات قبل الساعة الخامسة مساءً لتحقيق أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية".

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي أنه "يتابع تطورات الأحوال الجوية بالتنسيق مع لجان تنظيم البطولة، حرصًا على توفير تجربة آمنة وممتعة للجماهير واللاعبين على حد سواء".

