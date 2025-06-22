دعبس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لإصلاح منظومة التعليم

ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، جهود الدولة في مجال التعليم بصفة عامة سواء كان تعليما جامعيا أو ما قبل جامعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش تقريرا بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول” ، بحضور وزير التعليم العالي.

وقال دعبس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا للعمل على إصلاح منظومة التعليم، والذي يبدأ من كليات التربية، والتي تعمل بالأساس على تخريج المعلمين، وهو بالأساس العمود الفقري للعملية ومنظومة التعليم في مصر، ولذلك لا بد أن يكون خريج كلية التربية ومعلم المستقبل على مستوي عالٍ من التأهيل والتدريب والتعليم، وهذا يأتي بداية من مناهج التعليم بكلية التربية، سواء من حيث مناهج البحث أو مناهج التعليم، ولذلك لا بد من العمل على تطوير وتأهيل كليات التربية.

وأضاف دعبس: “علينا أن نأخذ بالتجارب الناجحة، وعلينا أن نؤكد أن هناك بعض التجارب التي تمنح طالب كلية التربية دعم ومنحه شهرية بمثابة مرتب لدعمه وتطويره علميا واقتصاديا”.

وأكد دعبس أن تلك الدراسة وهذا التقرير المعد من قبل اللجنة قام على إعداد مجموعة من كبار المتخصصن في هذا المجال من أساتذة متخصصين، ولهم باع طويل في هذا الأمر.

وطالب دعبس جميع أعضاء المجلس بالموافقة على ما جاء بالتقرير من التوصيات.

واختتم كلامه بتوجيه الشكر لوزير التعليم العالي قائلا إن الوزير يعد نموذجا واضحا للتعاون والتنسيق بين الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمي، لأنه يشارك بفاعلية في اجتماعات اللجنة ودائم الحضور بها للرد على كل ما يثار من آراء من أعضاء اللجنة.