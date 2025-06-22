50 عقد عمل لذوي همم بالقاهرة.. و"مُهمات وقاية " للعاملين بمشروع المونوريل

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بتسليم 50 عقد عمل جديد لذوي الهمم من أبناء محافظة القاهرة ..وكذلك "مهمات وقاية" لعدد من العاملين والمهندسين في مشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات.

كما وجه الوزير، الإدارات المُختصة بالوزارة ، بتجهيز بروتوكول تعاون بين "الوزارة " و" أوراسكوم للإنشاءات " لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وإعداد تصور عام لتنفيذ منح مجانية لتدريب الشباب في مدرسة التدريب التابعة للشركة، لإعداد الشباب لسوق العمل في الداخل والخارج.. وجاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة بالتعاون مع شركة للإنشاءات،وذلك بحضور مدير المديرية السيد الشرقاوى ،و المهندس رمسيس فهمي مدير إدارة مشروع مونوريل شرق النيل بشركة أوراسكوم..كما شارك في الفعالية ممثلون عن شركات :"فارما زاد،وبانوراما الشرق ،وصناعات الفوم ، والملاز للتجارة والصناعة، وأندومي، وبيتا للكابلات،ومعاك للتمويل ، وانتراكت،و cnc، وفلومكس، وحسن علام للإنشاءات" ..حيث وجه وزير العمل ، الشُكر ، والتقدير إلى جميع الشركات التي حضرت اللقاء ،على التعاون مع الوزارة خاصة في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وكذلك تعاونها في مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية ..كما أشاد الوزير جبران بمشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات،والذي يُعتبر نقلة حضارية للدولة المصرية والجمهورية الجديدة، بأيدي مصرية خالصة، وأفكار مبدعة قدمتها الأيدي العاملة المصرية تحت إشراف إدارة "الشركة".. وأوضح أن تسليم "مهمات وقاية" لعدد من العاملين في "المشروع"، لتعزيز الوعي بأهمية السلامة بين العاملين، مما يساهم في إنشاء بيئة عمل أكثر أمانًا، ويشجع ذلك العاملين على اتباع الممارسات الآمنة بشكل دائم والالتزام بتعليمات السلامة.