شكاوى من امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة في الإسكندرية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع مدارس المحافظة، حيث لم ترد أى شكاوى اليوم لغرفة العمليات بالمديرية.

وذكرت المديرية في بيان أن الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية تابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد دون شكاوى أو عوائق.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية خاصة الجزئية الخاصة بالنحو.

وأكد أبوزيد على التعليمات المشددة بالالتزام على حظر استخدام الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ (58911) طالبًـا منهم (15699) طالبًا للشعبة الأدبية ، و(28312) طالبًا لشعبة العلوم، و(12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و(2629) طالبًا للدولي ، ويؤدون امتحاناتهم أمام (149) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.