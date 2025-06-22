الاتحاد المصري للمصارعة يشارك في مؤتمر الانعاش القلبي

شارك الاتحاد المصري للمصارعة، اليوم، في احتفالية إطلاق مبادرة " التوعية بالموت المفاجئ والتدريب علي الانعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي AED" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة و الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وحضر مؤتمر إطلاق المبادرة العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة و اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد والدكتور محمود عكاشة عضو مجلس إدارة الاتحاد و الدكتور سامح هنداوي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، بالإضافة لحضور مدربي ولاعبي منتخب مصر للمصارعة.

وأشاد العميد سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعه بدور وزارة الشباب والرياضة وخاصة اللجنة الطبية بالوزارة في وضع الأولوية لصحة اللاعبين والتوعية بها.

وأكد أن الاتحاد المصري للمصارعة وضع ضمن أولوياتها دعم اللجنة الطبية بالاتحاد ومتابعة تنفيذها تعليمات الطب الرياضي حفاظاً علي سلامة اللاعبين.

واضاف اللواء محمد محمود أن الاتحاد المصري للمصارعه وضع صحة اللاعبين في قمة اولوياته من خلال مراحل متعددة تبدأ بالكشف المبدئي للاعب قبل الدخول للنشاط ثم كشف طبي متخصص للاعب قبل المشاركة في أي بطولة وثم كشف طبي أعلي دقة للاعبي المنتخب القومي للمصارعة.

وأشار الدكتور محمود عكاشة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة إلى أن تفعيل دور اللجنة الطبية بالاتحاد سوف يظهر من خلال نشر الوعي بالثقافة الصحية وإعداد دورة تدريبية خاصة عن استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي AED.