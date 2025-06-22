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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف علي موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

صرحت مصادر رسمية بمحافظة الإسماعيلية، أنه من المتوقع قيام اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، غدا الاثنين، علي أن يتم إعلانها علي الموقع الرسمي للشهادة الاعدادية بالمحافظة ظهر غد.

أشارت المصادر الي أن نتيجة الشهادة الاعدادية مبشرة وتوقعت أن ترتفع نسبة النجاح عن 87%.


وشدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أثناء تفقده لكنترول إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح والرصد وإرساء مبدء العدالة والشفافية الي جانب الاهتمام بنظافة حجرات التصحيح الموجودة بالكنترول.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على توفير الأجواء المناسبة لمصححى الاختبارات واعضاء الكنترول .

وأعلن أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ايام قليلة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

واضاف ايمن موسي ان أعمال الكنترول كانت تسير بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مشددا علي ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات، مشيرا أن اعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء محافظ الإسماعيلية.

وكان ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية تابع اخر ايام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي 2024-2025 حيث ادى إمتحان مادة العلوم أكثر من 31 ألف طالبًا وطالبةً الامتحان من خلال 165 لجنة فرعية، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة ، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية .

وأكد وكيل الوزارة على أنه قد تم طوال فترة الامتحانات إتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الاجواء والمناخ المناسب لضمان حسن سير العملية الامتحانيه وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للطلاب و الملاحظين ، وتفعيل تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات محافظ الإسماعيلية مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والملاحظين لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأشار "وكيل الوزارة" انه خلال انعقاد الامتحانات تابع تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية ومراكز التوزيع بالادارات التعليمية بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية.

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