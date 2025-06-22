سبتمبر المقبل.. موعد معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم

يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات المعسكر المقبل للفراعنة، والذي تقرر انطلاقه فى الأول من سبتمبر المقبل.

ويهدف المعسكر لتجهيز المنتخب لمباراتيه المهمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

ويفضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ، الاعتماد على العناصر الأساسية والقوة الضاربة للفريق، سعيًا لحسم التأهل لكأس العالم مبكرًا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي في القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو، المنافس الأقوى في المجموعة، خارج الديار، وفي حال تحقيق الفوز في المباراتين، سيضمن المنتخب المصري تأهله رسميًا إلى مونديال 2026.