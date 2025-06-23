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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 31.5%، خلال شهر مارس 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.1 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 39%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.9 مليار جنيه في مارس 2025، مقارنة بـ 3.2 مليارات جنيه في مارس 2024، بنمو 22.9%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 25% لتسجل 7.6 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال شهر مارس 2024.

أقساط التأمين التكافلي 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 80.8%، لتسجل 1.4 مليار  جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 784 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

تمويلات شهر مارس

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي  25.3  مليار جنيه، فيما وصلت   إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم  لنحو 1.6 مليار جنيه.

وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي  20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.

فيما سجلت  قيمة التمويل الاستهلاكي نحو  5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1  مليار جنيه، وصلت  قيمة الأوراق المخصمة نحو 11.8 مليار جنيه.

هيئة الرقابة المالية أقساط التأمين أقساط التأمين التجاري أقساط التأمين التكافلي عقود التأجير التمويلي

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