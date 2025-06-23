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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025: انتبه لأمورك المالية

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

احرص على مراعاة تطلعات شريكك في العلاقة للحفاظ عليها قوية. تحمّل ضغط العمل بثقة انتبه لأمورك المالية. لن تواجه أي مشاكل صحية خطيرة

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

احذر من تدخل صديق أو قريب في علاقة عاطفية. حافظ على هدوئك حتى مع اختلاف الآراء. عبّر عن مشاعرك بدقة، قد تتلقى النساء العازبات أيضًا عروضًا في النصف الثاني من اليوم. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 من الضروري التوقف عن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية واستبدالها بأطعمة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات.

برج العقرب مهنيا

كن ودودًا مع أعضاء الفريق وتحمّل جميع المسؤوليات بهدف تحقيق أفضل النتائج،قد تكون هناك إمكانية لتغيير الوظيفة وستنجح في المقابلة. أما من يعملون في مجالات المصارف والتمويل والتأمين والمحاسبة والمبيعات، فسيكون لديهم العديد من الخيارات للنمو.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

إذا كنت تفكر في الاستثمار، فابحث جيدًا قبل الالتزام به - ثق بمصادر موثوقة وحدسك. تجنب الشراء المتسرع، حتى لو كنت واثقًا. بدلًا من ذلك، وجّه أي أموال فائضة إلى خطة ادخار طارئة أو خطة لتسديد الديون. 

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