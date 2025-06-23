أفضل سكوتر كهربائية في العالم من BMW.. لن تصدق قدراتها

لطالما عرفت شركة BMW بأنها أحد عمالقة صناعة الدراجات النارية، إذ تبدع في تقديم طرازات تجمع بين القوة والأداء والتصميم الأنيق، مثل R 12 S الكلاسيكية وM 1000 RR الرياضية.

لكن عندما يتعلق الأمر بالمغامرة وكسر التقاليد، تبرز BMW وجهًا آخر أكثر جرأة، كما في دراجتها الكهربائية (الاسكوتر) CE 02.

هذه الدراجة المدمجة والكهربائية بالكامل، والتي ظهرت لأول مرة منذ عامين، لم تصمم لتكون مجرد وسيلة تنقل.

تصميمها غير المألوف وحجمها العملي جعلاها خيارًا مثاليًا للمدينة، ولكن النسخة الأحدث منها تتجاوز كل التوقعات.

فبالتعاون مع علامة Deus Ex Machina الأسترالية، المشهورة بتحويل الدراجات النارية إلى أعمال فنية فريدة، ولدت نسخة جديدة من CE 02 تحولت إلى منصة موسيقية متنقلة على عجلتين.

الدراجة، المسماة BMW Motorrad x Deus، هي حرفيًا كشك دي جي متحرك.

تشمل التعديلات المذهلة على هذه النسخة تصميم سرج جلدي فاخر، وتركيب أربعة مكبرات صوت من مارشال – إحدى أشهر شركات الصوتيات في العالم – إلى جانب جهاز دي جي قابل للطي، يمكنك من تشغيل الموسيقى في أي مكان تقريبًا، من شاطئ سانتا مونيكا إلى أي زاوية في المدينة.

قد لا تكون هذه الدراجة متاحة للجمهور، وقد تبقى نسخة فريدة من نوعها، لكنها تجسد الروح الجديدة لصناعة الدراجات النارية: الدمج بين التكنولوجيا، الفن، والموسيقى في تجربة تنقل مختلفة كليًا.

ربما لن تكن خيارك العملي للتنقل اليومي، ولكن إذا كنت فنانًا بالفطرة وتبحث عن وسيلة نقل تعكس شخصيتك، فقد تكون هذه الدراجة أقرب إلى منصة عرض متجولة منها إلى دراجة كهربائية تقليدية.