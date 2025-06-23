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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد 10 ميداليات في بطولة العالم للفنون القتالية «MMA» بالبرازيل

منتخب مصر للفنون القتالية
منتخب مصر للفنون القتالية
القسم الرياضي

نجح المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة «MMA» في حصد 10 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و5 ميداليات برونزية خلال المنافسات التي أقيمت في مدينة ساوباولو بالبرازيل خلال الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري.

وحصد اللاعب محمد مصطفى الميدالية الذهبية في منافسات 120 كجم وباسل محمد عبدالحميد ميداليتين ذهبية وبرونزية وزن 57 كجم.

كما حصد أحمد سامي الميدالية الذهبية في منافسات 102 كجم كما حصدت اللاعبة روان ياسر  ذهبيتين في منافسات وزن تحت 72 كجم وفازت داليا إبراهيم  ببرونزيتين في منافسات وزن 47 كجم.

وحصدت اللاعبة عبير حسن برونزية لوزن تحت 52 كجم كما حصدت  اللاعبة حبيبة محمد برونزية في منافسات وزن تحت 70 كجم.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بالشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري على النتائج التي تحققت في بطولة العالم لرياضة الفنون القتالية المختلطة، كما وجه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على توفير كافة أشكال الدعم للبعثة والاتحاد مما ساهم بشكل كبير في  تحقيق نتائج إيجابية.

وشاركت مصر في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة ببعثة مكونة من محمد مصطفى في منافسات وزن 120 كجم، باسل محمد في وزن 57 كجم، أحمد سامي في وزن 102 كجم، روان ياسر في منافسات وزن 72 كجم، داليا إبراهيم في منافسات وزن 47 كجم، عبير منصور وزن 52 كجم، حبيبة محمد في وزن 70 كجم.

ويترأس بعثة الفراعنة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة MMA محمود سعيد وكابتم رمضان نعمان مدرب للمنتخب.

الفنون القتالية MMA منتخب مصر للفنون القتالية منتخب مصر المواي تاي

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