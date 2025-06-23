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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.01٪

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح بلغت ٨٥.٠١ ٪ بزيادة نسبية ٢.٢٪ عن العام الماضي ٨٢.٨١ ٪.

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ ٣٠٣١١ طالبًا، حضر منهم ٢٩٨٢٨ طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٢٥٣٥٨ طالبًا.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت ١٠٠٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ٧٣٪، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ٨٠٪.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بنسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح بمدارس إدارة شمال التعليمية ٩٣.٢٧٪ تليها إدارة التل الكبير التعليمية ٨٨.٥٨٪.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من أبنائنا الطلبة ومطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٢.١٩٪ بينما بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية ٩٢.٦٨٪ وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية ٩٢.٩٦٪ وفي مادة العلوم ٨٩.٦٠٪ بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات ٩٣.٧٦٪.

وجاءت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية العامة كالتالي حيث حصدت الطالبة جنى على أحمد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي الإعدادي عربي إدارة شمال التعليمية المركز الأول بمجموع ٢٧٩.٥ وحصدت الطالبة نور عبد الله ابراهيم سالم من مدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات إدارة شمال التعليمية المركز الأول المكرر بمجموع ٢٧٩.٥.

وفي الشهادة الإعدادية للمكفوفين، حصد الطالب حسن السيد محمد حسن من مدرسة النور للمكفوفين المركز الأول بمجموع ٢٢٢ علمًا بأن المجموع الكلي ٢٨٠ درجة.

بينما حصدت الطالبة سماء نصرت السيد يوسف من مدرسة التمليك المتطور الإعدادية المهنية بنات المركز الأول بمجموع ١٩١ علمًا بأن المجموع الكلي ٢٢٠ درجة (الشهادة الإعدادية المهنية).

وفي الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، حصدت الطالبة سهام فيصل فايد نصار  المركز الأول بمجموع ٣٥٧.٥ علمًا بأن المجموع الكلي ٤٠٠ درجة.

وهنأ محافظ الإسماعيلية الطلاب المتفوقين مشيدًا بحرصهم على حصاد أعلى الدرجات مثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الماضي.

متمنيًا لأبنائنا الطلاب مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ولأعضاء هيئة التدريس بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.

ويبدأ اعتبارًا من الغد قبول طلبات التظلم والتي تستمر لمدة ١٥ يوم بمقر مديرية التربية والتعليم.

اللينك الالكتروني للنتيجة https://prepnatega.emis.gov.eg/

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية الشهادة الاعدادية اخبار الشهادة الاعدادية

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