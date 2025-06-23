منتخب السباحة بالزعانف يختتم بطولة العالم باليونان بـ 4 ميداليات

اختتم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف للناشئين مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين المقامة خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو باليونان بالحصول على 4 ميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات.

وجاءت نتائج أبطال مصر كالتالي:

توج الفريق المكون من: محمد خالد ، وفريده محمد، وعادل بدر ، ومريم محمد، بالميدالية الفضية قي سباق 4X100 تتابع مختلط مونو.

وفازت فريدة محمد بالميدالية البرونزية في منافسات 100 م زعانف مزدوجة، واحرز مازن طارق ميداليتين برونزيتين في سباق 1500 م زعانف مونو، و 800 م مونو في ختام المنافسات.

واستطاع ناشئو مصر تحقيق نتائج مرضية في البطولة حيث حقق المركز الرابع كل من: احمد اشرف في سباقي 800 م مونو و 1500 م مونو، ومازن طارق في سباق 400 م مونو، ورينا تامر في سباق 200 م مونو، وعادل بدر في 200 م مونو والفريق المكون من: محمد خالد -عبد الرحمن محمد- فريدة محمد- مريم حلمي في سباق 4X100 تتابع مختلط زعانف مزدوجة.

وجاء في المركز الخامس كل من: أحمد أشرف المركز الخامس في سباق 400 م مونو، وفريدة محمد في سباقي 200 م زعانف مزدوجة و 400 م زعانف مزدوجة، مريم محمد في سباق 50 م مونو، وجودي محمد في 200 م مونو، وعبدالرحمن محمد سعيد في سباق 400 م زعانف مزدوجة، والفريق المكون من جودي رضا، ومريم محمد حلمي، وملك محمد شعلان، وريناد تامر شعبان، في سباق تتابع 4X200 مونو .

كما حقق المركز السادس كل من: فريدة محمد في 50 م زعانف مزدوجة، وعادل بدر في 200 م مونو، وعبدالرحمن محمد سعيد في سباق 200 م زعانف مزدوجة، والفريق المكون من: جودي رضا، ومريم محمد حلمي، وملك محمد شعلان، وريناد تامر شعبان، في سباق المركز السادس في سباق 4X100 تتابع مونو.

وأكد كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أن نتائج بعثة مصر في البطولة جيدة جدًا حيث استطاع أبطال مصر حصد 4 ميداليات بالإضافة إلى تحقيق مراكز متقدمة من الرابع للسادس وسط منافسة قوية حيث حققنا المركز الرابع في 6 منافسات كان ابطالنا على وشك تحقيق ميداليات فيهم.

وشاركت مصر في البطولة ببعثة مكونة من 11 لاعباً بواقع 6 رجال و 5 سيدات، وجاءت القائمة كالتالي: مريم محمد حلمي (انبي)، ملك محمد شعلان (الاتحاد السكندري)، ريناد تامر شعبان (انبي)، جودي رضا (البيطاش)، فريدة محمد فرج (التوكيلات الملاحية)، مروان احمد نظمي (البيطاش)،عادل بدر فتوح (فاروس)، احمد أشرف (كهربا الاسماعيلية)، مازن طارق (سموحة)، عبدالرحمن محمد سعيد (سبورتنج)، محمد خالد زكي (الصيد).

ويقود الفريق فنيًا المدربان فارس ابا زيد ومحمد ثاقب ويرافقهما في البطولة العميد حسام الغزالي إداري البعثة.

ويرأس البعثة في بطولة العالم كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.