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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: النظام الإيراني ينتـ.حر سياسياً لأنه يدرك حجم القوة العسكرية الأمريكية

الحرب الايرانية
الحرب الايرانية
علي مكي

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي والباحث في الشأن الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينهِى اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي والقائم بأعمال وزارة الدفاع وجنرالات الجيش الأمريكي ومسؤولي الاستخبارات، إلا بعد أن ناقش خيارات حاسمة تجاه النظام الإيراني، عقب الضربة الإيرانية ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.


وأوضح "شرقاوي" خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الاثنين، أن هناك جهود وساطة قامت بها كل من مصر والسعودية لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد يحدّ من تدخلاتها ويعيد الاستقرار إلى المنطقة. 


واعتبر أن النظام الإيراني "ينتحر سياسياً" لأنه يدرك حجم القوة العسكرية الأمريكية وقدرة ترامب على توجيه ضربات موجعة، ملمحاً إلى أن طهران لم ترَ بعد القاذفة الاستراتيجية "بي-2".


وأشار إلى أن هناك تصريحات مقلقة مؤخراً، تحدثت عن إمكانية حصول إيران على رؤوس نووية من دول أخرى، وهو ما يعزز من خطورة الوضع. 


وأكد شرقاوي أن ترامب كان يسعى فقط لممارسة الضغط، ولكن الأحداث اليوم تتطلب ردوداً فعلية لحماية الأرواح والمصالح الأمريكية، مشيراً إلى وجود أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في قاعدة "العديد" في قطر، وأنه تم سحب عائلاتهم من الثكنات

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