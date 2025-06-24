عمرو سماكة : أشرف داري "ثغرة" في دفاع الأهلي

تحدَث عمرو سماكة نجم النادي الأهلي السابق عن حظوظ المارد الأحمر في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمواجهة المرتقبة التي تنتظر الفريق أمام بورتو البرتغالي، اليوم ، الثلاثاء 24 يونيو 2025.

ويحتاج الأهلي للفوز على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، بشرط خسارة فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام بالميراس البرازيلي بالنتيجة ذاتها، لضمان التأهل إلى دور الستة عشر.

وقال عمرو سماكة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



لاعبو الأهلي كانوا خارج الخدمة في المباراة الماضية أمام بالميراس البرازيلي ، رغم الأداء المميز في اللقاء الأول أمام إنتر ميامي الأمريكي ، وهناك حالة من عدم التركيز تسيطر على لاعبي الفريق ، وكنت أتمنى استمرار عماد النحاس كمدير فني للأحمر في بطولة كأس العالم للأندية واستكمال مهمته، خاصةً أنه نجح في إثبات جدارته الموسم الماضي بعدما تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل السويسري مارسيل كولر، وأعاد ترتيب الأوراق داخل الفريق ولعب الدور الأكبر في التتويج ببطولة الدوري الممتاز بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

وأضاف: لا أريد إلقاء اللوم على الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي بمفرده ، فقد تولى المهمة في توقيت صعب قبل المونديال مباشرةً ، لذلك فكنت أتمنى أن يستكمل عماد النحاس مهمته ، أو التعاقد مع مدير فني صاحب تاريخ كبير.

وتطرق سماكة للحديث عن مواجهة الأهلي وبورتو ، والتشكيل الأفضل للفريق، قائلاً: الأهلي سيتأثر بغياب ياسر ابراهيم للإصابة ، كما أن المغربي أشرف داري ثغرة كبيرة في دفاع الأحمر ولا يصلح للتواجد بالفريق ، وأتمنى مشاركة أحمد رمضان بيكهام و حمدي فتحي في قلب الدفاع.