وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع أسماك القرش

قررت السلطات البيئية في البحر الأحمر وقف أنشطة الغوص بجزر الأخوين يومي 24 و25 يونيو 2025، لإتاحة المجال لفريق متخصص لتنفيذ برنامج علمي لتتبّع أسماك القرش باستخدام أجهزة متطورة تعتمد على الأقمار الصناعية.

القرار جاء بناءً على تعليمات صادرة من محميات البحر الأحمر بتاريخ 23 يونيو، ويهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد البحرية بالمنطقة.

ويشارك في تنفيذ البرنامج فريق من خبراء محميات البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية "هيبكا" للحفاظ على البيئة، إلى جانب مختصين أجانب في علوم البحار، حيث سيقومون بتركيب أجهزة تتبع على عدد من أسماك القرش لرصد تحركاتها وسلوكها في بيئتها الطبيعية.

توقيف الغوص خلال اليومين المحددين يقتصر على منطقة جزر الأخوين فقط، وهي من أبرز وجهات الغوص في البحر الأحمر وتتمتع بتنوع بيولوجي فريد، ما يجعلها موقعًا مثاليًا للدراسات البيئية الميدانية.

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية دعت أعضائها إلى الالتزام بالقرار والتعاون مع الفريق العلمي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في حماية النظام البيئي البحري وتعزيز السياحة البيئية المستدامة في مصر.