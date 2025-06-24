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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس «برجيل القابضة» أوجه التعاون الممكنة في مجال زرع النخاع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شمشير فاياليل، رئيس مؤسسة "برجيل القابضة"؛ لاستعراض أوجه التعاون الممكنة في مجال زرع النخاع؛ وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعدد من مسئولي وزارة الصحة والسكان ومؤسسة برجيل القابضة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بـ شمشير فاياليل، رئيس مؤسسة برجيل القابضة، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة مقترح اتفاقية التعاون مع مؤسسة برجيل القابضة بشأن إدارة وتشغيل وحدة زرع النخاع بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وخلال الاجتماع، قال رئيس مؤسسة برجيل القابضة إن المؤسسة تأسست عام 2012، وإنها تُدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية في الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى عددٍ من الدول الأفريقية مثل تونس وتشاد وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وموريتانيا والصومال، ما يجعلها تحظى بمكانة متميزة في مجال السياحة العلاجية.

وأوضح شمشير فاياليل أن مؤسسة برجيل القابضة تقدم خدمات متخصصة في أكثر من 50 تخصصا طبيا، منها الأورام، وأمراض الدم، وزرع النخاع العظمي، بالإضافة إلى تقديمها برامج تدريبية معتمدة في مجالات زرع النخاع والتمريض والرعاية المركزة.

وأضاف أن التعاون مع الحكومة المصرية يمثل فرصة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في زرع النخاع والعلاج المناعي الموجه، من خلال الاستفادة من خبراتها في السياحة العلاجية، واستغلال الموقع الجغرافي لمصر وتكلفتها التنافسية لجذب المرضى من مختلف الدول.

إدارة وتشغيل وحدة زرع النخاع بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

بدوره، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن التعاون مع مؤسسة برجيل القابضة الإماراتية في إدارة وتشغيل وحدة زرع النخاع بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يأتي في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو تطوير خدمات زرع النخاع العظمى والعلاج المناعي الموجه في مصر، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية ذات الخبرة والريادة في هذا المجال، كما يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي والسياحة العلاجية، وتقديم خدمات طبية متقدمة ذات جودة عالية.

وأكد الوزير أن هذه الشراكة سوف تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على قوائم انتظار مرضى زرع النخاع، من خلال المساهمة في رفع الطاقة التشغيلية في عدد من المستشفيات بخلاف مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث سيتم زيادة عدد أسرة زرع النخاع بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة من 44 سريرًا (27 سريرًا بمعهد ناصر – و17 سريرًا بمستشفى زايد التخصصي)، إلى 100 سرير بنهاية عام 2025، من خلال إضافة الأسرة الآتية: 11 سريرًا بمستشفى زايد التخصصي، و5 أسرّة بمركز أورام سوهاج، و40 سريرًا بمستشفى العجوزة.

وأضاف: “يُسهم التعاون مع مؤسسة برجيل القابضة في تنفيذ مشروع السجل الوطني لزرع النخاع”، مشيرًا إلى أن لدى "برجيل" قدرة شرائية دولية تمكنها من توريد الأدوية والمستلزمات لعمليات زرع النخاع بشكل منتظم، طبقا للوائح وقوانين الدولة المصرية ما يسهم في القضاء على قوائم الانتظار.

 وأوضح الوزير أن التعاون مع مؤسسة برجيل القابضة سيشمله تقديم برامج تدريبية في مجالات زرع النخاع، والأورام، وكذلك التدريب المتخصص في مجال الأورام الإشعاعية على برامج الجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) والعلاج الإشعاعي للجسم التجسيمي (SBRT) باستخدام نظام BrainLab، كما يشمل التعاون مع المؤسسة التدريب في مجال تقنيات المختبر الجزيئي وعلم الأمراض الجزيئي وعلم الأمراض الرقمي، بالتعاون مع أونكو هيليكس، ودعم إدخال تقنيات العلاج المناعي الموجة CAR-T Cell Therapy.

برجيل ل زرع النخاع وزير الصحة والسكان مؤسسة برجيل القابضة الإمارات

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